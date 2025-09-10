« Il (Rune) envoie des messages à toutes les filles. Il m’a écrit au moins 10 fois avant d’abandonner. Il se prend trop au sérieux. Peut‐être qu’il est juste désespéré », a lâché la joueuse russe Anna Kalinskaya, impitoyable avec le jeune danois lors d’une récente interview réalisée sur la chaîne Youtube, First and Red.
Holger Rune a décidé de répondre à la 32e joueuse mondiale, qui est l’ex‐petite amie de Jannik Sinner.
« Ha ha ha. Nous avons peut‐être des différences culturelles qui font qu’Anna interprète un commentaire à une story (sur Instagram) comme une invitation à un rendez‐vous. Si je veux aller à un ‘date’ (un rendez‐vous galant), je demande un ‘date’. Ne t’inquiète pas. »
