« Il (Rune) envoie des messages à toutes les filles. Il m’a écrit au moins 10 fois avant d’abandonner. Il se prend trop au sérieux. Peut‐être qu’il est juste déses­péré », a lâché la joueuse russe Anna Kalinskaya, impi­toyable avec le jeune danois lors d’une récente inter­view réalisée sur la chaîne Youtube, First and Red.

Ha ha ha. We might have cultural diffe­rences that make Anna read a comment on a story as an invi­ta­tion to a date 😜 if I want to go on a date, I ask for a date . Don’t worry — Holger Rune (@holgerrune2003) September 9, 2025

Holger Rune a décidé de répondre à la 32e joueuse mondiale, qui est l’ex‐petite amie de Jannik Sinner.

« Ha ha ha. Nous avons peut‐être des diffé­rences cultu­relles qui font qu’Anna inter­prète un commen­taire à une story (sur Instagram) comme une invi­ta­tion à un rendez‐vous. Si je veux aller à un ‘date’ (un rendez‐vous galant), je demande un ‘date’. Ne t’in­quiète pas. »