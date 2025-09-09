AccueilInsoliteAprès Kudermetova, Kalinskaya balance sur Holger Rune : "Il envoie des messages...
Après Kudermetova, Kalinskaya balance sur Holger Rune : « Il envoie des messages à toutes les filles. Il m’a écrit au moins 10 fois avant d’abandonner. Il se prend trop au sérieux. Peut‐être qu’il est juste désespéré »

Thomas S
Thomas S

Holger Rune doit avoir les oreilles qui sifflent.

Un peu plus d’un mois après les propos de Veronika Kudermetova à propos d’une tenta­tive d’ap­proche d’Holger Rune, c’est cette fois au tour d’une autre joueuse russe, Anna Kalinskaya, ex‐petite amie de Jannik Sinner, d’en rajouter une sacrée couche sur les velléités du Danois. 

Et l’ac­tuelle 32e joueuse mondiale n’y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Extraits d’une inter­view réalisée sur la chaîne Youtube, First and Red.

Journaliste : « Les joueurs vous invitent‐ils souvent à sortir ?
Anna Kalinskaya : Avant, c’était plus fréquent. Maintenant que je suis plus âgée, je ne sais pas trop (rires). Pour certains, il n’y a aucune chance, inutile d’écrire. Quelqu’un m’a écrit une dizaine de fois, puis a aban­donné.
Journaliste : Vous ne le direz pas. Qui était ce déses­péré qui a écrit dix fois ?
Kalinskaya : Je vais vous le dire, mais c’est juste… Holger Rune. Il écrit à tout le monde. Il mérite tout ça. Il se prend trop au sérieux. Peut‐être qu’il est juste déses­péré, mais il n’est pas le seul.
Journaliste : Vous avez donc toute une liste ?
Kalinskaya : Eh bien, quelques‐uns, oui. »

9 septembre 2025

