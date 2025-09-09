Holger Rune doit avoir les oreilles qui sifflent.
Un peu plus d’un mois après les propos de Veronika Kudermetova à propos d’une tentative d’approche d’Holger Rune, c’est cette fois au tour d’une autre joueuse russe, Anna Kalinskaya, ex‐petite amie de Jannik Sinner, d’en rajouter une sacrée couche sur les velléités du Danois.
Et l’actuelle 32e joueuse mondiale n’y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Extraits d’une interview réalisée sur la chaîne Youtube, First and Red.
Journaliste : « Les joueurs vous invitent‐ils souvent à sortir ?
Anna Kalinskaya : Avant, c’était plus fréquent. Maintenant que je suis plus âgée, je ne sais pas trop (rires). Pour certains, il n’y a aucune chance, inutile d’écrire. Quelqu’un m’a écrit une dizaine de fois, puis a abandonné.
Journaliste : Vous ne le direz pas. Qui était ce désespéré qui a écrit dix fois ?
Kalinskaya : Je vais vous le dire, mais c’est juste… Holger Rune. Il écrit à tout le monde. Il mérite tout ça. Il se prend trop au sérieux. Peut‐être qu’il est juste désespéré, mais il n’est pas le seul.
Journaliste : Vous avez donc toute une liste ?
Kalinskaya : Eh bien, quelques‐uns, oui. »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 17:45