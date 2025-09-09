AccueilUS OpenAndy Roddick sur Carlos Alcaraz : "Je ne l'avais jamais vu comme...
Andy Roddick sur Carlos Alcaraz : « Je ne l’avais jamais vu comme ça »

Si Andy Roddick a déjà tenu à souli­gner la qualité de service excep­tionnel de Carlos Alcaraz lors de sa victoire face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, l’an­cien cham­pion améri­cain, dans le dernier épisode de son podcast, a égale­ment tenu à mettre en lumière l’agres­si­vité de l’Espagnol. 

« Il a une telle variété de jeu et sait s’adapter en cours de match. Il frappe son slice tôt, Sinner s’adapte. Carlos commence alors à frapper la balle, et dès qu’il met Sinner dans un coin du court, il l’en­fonce. Il était plus agressif que je ne l’ai jamais vu aupa­ra­vant. Et ses qualités athlé­tiques sont tout simple­ment exceptionnelles. »

