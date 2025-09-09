Si Andy Roddick a déjà tenu à souligner la qualité de service exceptionnel de Carlos Alcaraz lors de sa victoire face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, l’ancien champion américain, dans le dernier épisode de son podcast, a également tenu à mettre en lumière l’agressivité de l’Espagnol.
« Il a une telle variété de jeu et sait s’adapter en cours de match. Il frappe son slice tôt, Sinner s’adapte. Carlos commence alors à frapper la balle, et dès qu’il met Sinner dans un coin du court, il l’enfonce. Il était plus agressif que je ne l’ai jamais vu auparavant. Et ses qualités athlétiques sont tout simplement exceptionnelles. »
