Un mois après avoir fait le choix de se séparer de Florian Reynet, l’entraîneur avec qui elle a atteint la demi‐finale de Roland‐Garros et la 44e place mondiale, Loïs Boisson a décidé de sortir du giron français en embauchant l’expérimenté, Carlos Martinez.
Ancien coach notamment de Svetlana Kuznetsova (double lauréate en Grand Chelem) et plus récemment de Daria Kasatkina, avec qui il a atteint la 8e place mondiale en 2022, l’Espagnol est un habitué du circuit WTA et aura la mission de faire progresser la Française dans plusieurs secteurs du jeu et sur d’autres surfaces que la terre battue.
Leur collaboration débutera sur le WTA 1000 de Pékin (du 24 septembre au 5 octobre) jusqu’à la fin de saison où Loïs s’alignera sur le WTA 1000 de Wuhan (6 au 12 octobre), le 250 d’Osaka (13 au 19 octobre) puis au 500 de Tokyo (20 au 26 octobre).
« Leurs quelques jours d’entraînement se sont très bien passés, a déclaré l’agent de Boisson, Jonathan Dasnières de Veigy chez nos confrères de L’Équipe. Ç’a tout de suite matché entre eux et l’envie de voir ce que ça pourrait donner était mutuelle. L’idée est de faire le point à l’issue de ces tournois. »
