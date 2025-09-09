Un mois après avoir fait le choix de se séparer de Florian Reynet, l’en­traî­neur avec qui elle a atteint la demi‐finale de Roland‐Garros et la 44e place mondiale, Loïs Boisson a décidé de sortir du giron fran­çais en embau­chant l’ex­pé­ri­menté, Carlos Martinez.

Ancien coach notam­ment de Svetlana Kuznetsova (double lauréate en Grand Chelem) et plus récem­ment de Daria Kasatkina, avec qui il a atteint la 8e place mondiale en 2022, l’Espagnol est un habitué du circuit WTA et aura la mission de faire progresser la Française dans plusieurs secteurs du jeu et sur d’autres surfaces que la terre battue.

Leur colla­bo­ra­tion débu­tera sur le WTA 1000 de Pékin (du 24 septembre au 5 octobre) jusqu’à la fin de saison où Loïs s’ali­gnera sur le WTA 1000 de Wuhan (6 au 12 octobre), le 250 d’Osaka (13 au 19 octobre) puis au 500 de Tokyo (20 au 26 octobre).

« Leurs quelques jours d’en­traî­ne­ment se sont très bien passés, a déclaré l’agent de Boisson, Jonathan Dasnières de Veigy chez nos confrères de L’Équipe. Ç’a tout de suite matché entre eux et l’envie de voir ce que ça pour­rait donner était mutuelle. L’idée est de faire le point à l’issue de ces tournois. »