Battu en finale de l’US Open par Carlos Alcaraz et dépossédé de la place de numéro 1 mondial qu’il occupait depuis 65 semaines, Jannik Sinner n’a pas prévu d’alléger son calendrier pour la fin de saison 2025.
L’Italien participera comme prévu à la tournée asiatique avec deux tournois au programme, l’ATP 500 de Pékin (du 25 septembre au 1er octobre) et le Masters 1000 de Shanghai (du 1er au 12 octobre) avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite et sa très lucrative exhibition, le « Six Kings Slam », exhibition dont il est d’ailleurs tenant du titre.
Concernant la tournée européenne en indoor, le 2e mondial, qui a récemment confirmé sa présence sur l’ATP 500 de Vienne (du 20 au 26 octobre), devrait normalement s’aligner sur le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre) même si ce n’est toujours pas officiel.
Il participera ensuite évidemment au Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) où il est également tenant du titre.
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 18:51