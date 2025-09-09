AccueilATPLe programme de Jannik Sinner pour la fin de saison dévoilé
Le programme de Jannik Sinner pour la fin de saison dévoilé

Battu en finale de l’US Open par Carlos Alcaraz et dépos­sédé de la place de numéro 1 mondial qu’il occu­pait depuis 65 semaines, Jannik Sinner n’a pas prévu d’al­léger son calen­drier pour la fin de saison 2025.

L’Italien parti­ci­pera comme prévu à la tournée asia­tique avec deux tour­nois au programme, l’ATP 500 de Pékin (du 25 septembre au 1er octobre) et le Masters 1000 de Shanghai (du 1er au 12 octobre) avant de s’en­voler pour l’Arabie Saoudite et sa très lucra­tive exhi­bi­tion, le « Six Kings Slam », exhi­bi­tion dont il est d’ailleurs tenant du titre.

Concernant la tournée euro­péenne en indoor, le 2e mondial, qui a récem­ment confirmé sa présence sur l’ATP 500 de Vienne (du 20 au 26 octobre), devrait norma­le­ment s’ali­gner sur le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre) même si ce n’est toujours pas officiel. 

Il parti­ci­pera ensuite évidem­ment au Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) où il est égale­ment tenant du titre. 

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 18:51

