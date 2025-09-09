Battu en finale de l’US Open par Carlos Alcaraz et dépos­sédé de la place de numéro 1 mondial qu’il occu­pait depuis 65 semaines, Jannik Sinner n’a pas prévu d’al­léger son calen­drier pour la fin de saison 2025.

L’Italien parti­ci­pera comme prévu à la tournée asia­tique avec deux tour­nois au programme, l’ATP 500 de Pékin (du 25 septembre au 1er octobre) et le Masters 1000 de Shanghai (du 1er au 12 octobre) avant de s’en­voler pour l’Arabie Saoudite et sa très lucra­tive exhi­bi­tion, le « Six Kings Slam », exhi­bi­tion dont il est d’ailleurs tenant du titre.

Concernant la tournée euro­péenne en indoor, le 2e mondial, qui a récem­ment confirmé sa présence sur l’ATP 500 de Vienne (du 20 au 26 octobre), devrait norma­le­ment s’ali­gner sur le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre) même si ce n’est toujours pas officiel.

Il parti­ci­pera ensuite évidem­ment au Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) où il est égale­ment tenant du titre.