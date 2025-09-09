Si John McEnroe est connu pour être parfois un peu brut de décoffrage, l’ancien numéro 1 mondial est peut‐être allé un peu trop loin alors qu’il commentait pour la chaîne américaine, ESPN, le match entre Novak Djokovic et Taylor Fritz comptant pour les quarts de finale de l’US Open.
Alors qu’une membre âgée du personnel pénétrait sur le court pour donner une raquette à l’un des deux joueurs, « Big Mac » a notamment déclaré : « Merci, grand‐mère ». Des commentaires qui sont revenus aux oreilles de la personne en question, Susan Perkins. L’employée s’est notamment exprimée chez nos confrères de Sportskeeda.
« Je voudrais dire à John McEnroe que ses commentaires tels que « bon moment pour son âge » et « grand‐mère » m’ont semblé dédaigneux et blessants plutôt qu’humoristiques. Je faisais simplement mon travail en livrant une raquette recordée à un joueur. Son travail consiste à commenter les joueurs, pas les autres personnes qui travaillent sur le court. C’est une chose de plaisanter, c’en est une autre de stéréotyper quelqu’un en fonction de son âge. Je travaille à l’US Open depuis des années et j’ai passé tout ce temps à soutenir ce sport avec fierté et professionnalisme, mais ces commentaires m’ont fait me sentir invisible et ridiculisée. Je travaille comme préposée au court depuis 20 ans, depuis que mes propres enfants étaient ramasseurs de balles. J’aime le tennis et je renonce à mes deux semaines de vacances en août pour travailler là‐bas. J’ai adoré chaque minute de cette expérience jusqu’à cette année. Après les commentaires de McEnroe, je ne voulais même plus aller sur le court, de peur qu’il ne fasse d’autres remarques désobligeantes à mon égard. »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 19:09