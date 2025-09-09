Si John McEnroe est connu pour être parfois un peu brut de décof­frage, l’an­cien numéro 1 mondial est peut‐être allé un peu trop loin alors qu’il commen­tait pour la chaîne améri­caine, ESPN, le match entre Novak Djokovic et Taylor Fritz comp­tant pour les quarts de finale de l’US Open.

Alors qu’une membre âgée du personnel péné­trait sur le court pour donner une raquette à l’un des deux joueurs, « Big Mac » a notam­ment déclaré : « Merci, grand‐mère ». Des commen­taires qui sont revenus aux oreilles de la personne en ques­tion, Susan Perkins. L’employée s’est notam­ment exprimée chez nos confrères de Sportskeeda.

« Je voudrais dire à John McEnroe que ses commen­taires tels que « bon moment pour son âge » et « grand‐mère » m’ont semblé dédai­gneux et bles­sants plutôt qu’hu­mo­ris­tiques. Je faisais simple­ment mon travail en livrant une raquette recordée à un joueur. Son travail consiste à commenter les joueurs, pas les autres personnes qui travaillent sur le court. C’est une chose de plai­santer, c’en est une autre de stéréo­typer quel­qu’un en fonc­tion de son âge. Je travaille à l’US Open depuis des années et j’ai passé tout ce temps à soutenir ce sport avec fierté et profes­sion­na­lisme, mais ces commen­taires m’ont fait me sentir invi­sible et ridi­cu­lisée. Je travaille comme préposée au court depuis 20 ans, depuis que mes propres enfants étaient ramas­seurs de balles. J’aime le tennis et je renonce à mes deux semaines de vacances en août pour travailler là‐bas. J’ai adoré chaque minute de cette expé­rience jusqu’à cette année. Après les commen­taires de McEnroe, je ne voulais même plus aller sur le court, de peur qu’il ne fasse d’autres remarques déso­bli­geantes à mon égard. »