La vie d’un champion de tennis est un éternel recommencement. Même après un immense succès, le circuit ne s’arrête jamais et le prochain tournoi arrive souvent à grands pas.
Conscient de cette réalité parfois un peu dure, Carlos Alcaraz a appris à profiter de l’instant présent, même s’il aimerait bien profiter un peu plus longtemps de ses accomplissements comme il l’a reconnu lors de sa conférence de presse après son sacre à l’US Open.
« C’est le côté négatif du tennis, en effet. Enfin, il n’y a pas trop de mauvaises choses, vous savez, mais au tennis, l’une d’elles, c’est de gagner un tournoi et, juste après, de se concentrer sur le suivant. Ce que j’ai surtout appris cette année, c’est de profiter de chaque tournoi, de chaque expérience que l’on vit, et d’en profiter avec mon équipe, ma famille et les gens qui m’entourent. »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 19:45