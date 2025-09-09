La vie d’un cham­pion de tennis est un éternel recom­men­ce­ment. Même après un immense succès, le circuit ne s’ar­rête jamais et le prochain tournoi arrive souvent à grands pas.

Conscient de cette réalité parfois un peu dure, Carlos Alcaraz a appris à profiter de l’ins­tant présent, même s’il aime­rait bien profiter un peu plus long­temps de ses accom­plis­se­ments comme il l’a reconnu lors de sa confé­rence de presse après son sacre à l’US Open.

« C’est le côté négatif du tennis, en effet. Enfin, il n’y a pas trop de mauvaises choses, vous savez, mais au tennis, l’une d’elles, c’est de gagner un tournoi et, juste après, de se concen­trer sur le suivant. Ce que j’ai surtout appris cette année, c’est de profiter de chaque tournoi, de chaque expé­rience que l’on vit, et d’en profiter avec mon équipe, ma famille et les gens qui m’entourent. »