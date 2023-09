Gilles Simon a beau­coup d’hu­mour et d’au­to­dé­ri­sion et c’est aussi pour cela qu’il est autant apprécié par les médias et les fans de tennis.

Quelques jours après avoir écrit, « Je le sens bien cet US Open » en prédi­sant notam­ment une percée d’un joueur fran­çais sur cette édition 2023 de l’US Open, le Niçois s’est ravisé avec humour sur Twitter alors qu’il n’y a plus qu’un seul joueur fran­çais encore en lice à Flushing Meadows en la personne d’Arthur Rinderknech, opposé ce samedi à Andrey Rublev.

Je le sens mal cet US Open — Gilles SIMON (@GillesSimon84) September 2, 2023

« Je le sens mal cet US Open », a écrit l’an­cien 6e joueur mondial qui a fina­le­ment décidé de se rendre à l’évi­dence même si l’on pour­rait très bien assister à une grosse pres­ta­tion d’Arthur qui semble dans une excel­lente forme sur cette quinzaine.