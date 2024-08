Alors que Novak Djokovic pour­rait devenir le seul et unique joueur à détenir 25 titres du Grand Chelem, hommes et femmes confondus, en cas de victoire lors de cette édition 2024 de l’US Open, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, a estimé que le Serbe n’avait pas besoin de cela pour qu’on le consi­dère comme le plus grand joueur de l’histoire.

Il faut bien avouer que les 24 titres du Grand Chelem de l’Australienne Margaret Court n’ont clai­re­ment pas la même valeur que ceux du récent médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

« Je ne pense pas qu’il ait besoin de gagner un autre Grand Chelem pour qu’on se dise qu’il est vrai­ment le meilleur joueur de tous les temps, hommes et femmes confondus. Donc il ne lui reste plus qu’une chose à faire : battre le vieux record de 24 Grands Chelems de Margaret Court, qui a gagné 10 Open d’Australie alors que personne ne jouait. Mais il veut battre ce record. »