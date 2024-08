Sèchement battue dès le premier tour de l’US Open par la 92e joueuse mondiale, Zarazua, Caroline Garcia a utilisé pour la première fois le mot « burn out » chez nos confrères de L’Équipe.

La Tricolore, auteure d’une saison indigne de son talent et qui semble errer comme une âme en peine sur le court, a fait part d’une vraie lassitude.

« Un burn out ? Possible, ouais. Des fois, t’as l’im­pres­sion de courir dans la roue, de cher­cher un moment pour en sortir et tu n’y arrives pas. Il n’y a pas de sortie au tunnel. Il y a le clas­se­ment, ce truc des points en perma­nence. Est‐ce que c’est la façon la plus saine de jouer au tennis ? Plus vrai­ment. Le circuit est de plus en plus intense, deman­dant physi­que­ment et émotion­nel­le­ment. Plusieurs joueurs se sont déjà plaints. Pour l’ins­tant, ça tient, on verra. »