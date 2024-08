Invitée à donner son avis sur le cas Jannik Sinner, inno­centé après deux contrôles anti­do­pages posi­tifs effec­tués en mars dernier, Justine Henin, fidèle à son tempé­ra­ment, a tenu à faire preuve de mesure et de réflexion sur un sujet sensible et souvent complexe.

« Il faut s’as­surer qu’on compare bien les histoires qui sont compa­rables. Je crois qu’il faut vrai­ment prendre du recul dans ces moments‐là. Je crois que c’est vrai­ment impor­tant de comparer ce qui est compa­rable. Je ne connais pas, moi, une histoire exac­te­ment compa­rable à celle de Jannik Sinner. Bien sûr que si on devait se rendre compte qu’il y a des diffé­rences de trai­te­ment, ce serait inac­cep­table, mais je crois qu’a­vant de dire : « On ne traite pas les joueurs ou les joueuses de la même façon », il faut en savoir encore davan­tage pour vrai­ment se faire un avis sur la ques­tion. Je n’en sais pas assez sur d’autres histoires avec lesquelles on pour­rait comparer celle de Jannik Sinner. Je crois qu’il faut rester prudent, si on va comparer son histoire à celle d’un joueur qui a fait trois « no show », qui ne s’est pas présenté à trois contrôles, on ne parle pas de la même chose. »