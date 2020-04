L’US Open (31 août au 13 septembre) pourra-t-il avoir lieu ? L’incertitude reste totale concernant le Grand Chelem new-yorkais. Ce mercredi sur CNN, les maires des villes de Los Angeles et de la Big Apple se sont montrés très sceptiques sur la tenue d’événements sportifs avant 2021. Autrement dit, l’US Open est directement menacé. Néanmoins, cette annonce reste prématurée car personne ne sait comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines.

Sur @CNN, les maires de Los Angeles et New York ont tous les 2 ce soir été très sceptiques sur la tenue d’événements sportifs avec public… avant 2021 ! L’US open de tennis aurait-il lieu par exemple dans ces conditions… idem pour la saison de foot US ou le basket NBA… — Paul Peret (@paul_peret) April 15, 2020

L’habituelle quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l’année a de fortes chances pour ne pas se dérouler aux dates prévues. Dans les colonnes du New York Times, Mike Dowse, nouveau directeur général de l’USTA, s’avance très légèrement concernant une possible prise de décision : « Nous n’avons pas encore fixé une date précise (pour prendre une décision) car la situation change vite. Mais je pense qu’une décision pourra être prise au plus tard à la fins du mois de juin. »