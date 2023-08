Alors qu’il vient de remporter le Masters 1000 de Cincinnati, les yeux de Djokovic sont déjà rivés sur l’US Open et certains lui prédisent déjà un 24ème titre du Grand Chelem. Pour Laura Robson, il est absurde de déjà parler d’un nouveau titre pour Djokovic :

« Je pense que j’ai­me­rais le voir atteindre 24 Grands Chelems. Vous savez, les chiffres sont fous, quelle que soit la façon dont vous les regardez. Le fait qu’il soit encore en lice pour remporter un 24e titre du Grand Chelem est absurde, mais je pense que ce serait formi­dable pour le tennis de le voir réaliser cela. Il n’y a plus aucune conver­sa­tion à avoir en termes de chiffres et de savoir qui est le meilleur de tous les temps. Je ne vois pas quel­qu’un repro­duire ce qu’il a pu faire au cours de sa carrière. J’aimerais le voir atteindre 24 titres du Grand Chelem, et j’ai­me­rais voir une petite riva­lité se déve­lopper avec Alcaraz parce qu’ils semblent faire ressortir le meilleur l’un de l’autre. »