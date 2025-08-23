Depuis sa saison 2022 très convaincante avec en point d’orgue, une victoire au Masters 1000 de Paris‐Bercy en finale contre Novak Djokovic (6−3, 3–6, 5–7), les attentes sur Holger Rune étaient très élevées. Les observateurs le voyaient incarner le nouveau « Big Three » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Si son meilleur niveau lui permet de regarder droit dans les yeux n’importe quel joueur sur le circuit, le plafond moyen du joueur est encore insuffisant pour jouer les premiers rôles pendant une saison complète. Malgré son retard en Grand Chelem par rapport à ses rivaux, le Danois garde confiance en ses capacités, tout en rappelant que l’actuel numéro un mondial a dû attendre ses 22 ans pour ouvrir son compteur en Majeurs.
« Carlos est de loin celui qui y parvient le plus rapidement. Quand Jannik a remporté son premier Grand Chelem, il avait mon âge actuel, 22 ans. J’ai donc un peu plus de temps pour essayer de faire de même. Il a toujours été un joueur exceptionnel. Ce n’est pas comme s’il avait soudainement fait quelque chose d’incroyable. Il a travaillé très régulièrement et très dur. Et puis, de grandes choses se produisent parce qu’il a le tennis et le physique nécessaires. Il montre donc qu’il s’agit de faire confiance au processus, de croire, d’optimiser et de concrétiser », a souligné l’actuel onzième joueur mondial, dans un entretien accordé au Guardian.
Publié le samedi 23 août 2025 à 15:50