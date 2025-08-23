Depuis sa saison 2022 très convain­cante avec en point d’orgue, une victoire au Masters 1000 de Paris‐Bercy en finale contre Novak Djokovic (6−3, 3–6, 5–7), les attentes sur Holger Rune étaient très élevées. Les obser­va­teurs le voyaient incarner le nouveau « Big Three » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Si son meilleur niveau lui permet de regarder droit dans les yeux n’im­porte quel joueur sur le circuit, le plafond moyen du joueur est encore insuf­fi­sant pour jouer les premiers rôles pendant une saison complète. Malgré son retard en Grand Chelem par rapport à ses rivaux, le Danois garde confiance en ses capa­cités, tout en rappe­lant que l’ac­tuel numéro un mondial a dû attendre ses 22 ans pour ouvrir son comp­teur en Majeurs.

« Carlos est de loin celui qui y parvient le plus rapi­de­ment. Quand Jannik a remporté son premier Grand Chelem, il avait mon âge actuel, 22 ans. J’ai donc un peu plus de temps pour essayer de faire de même. Il a toujours été un joueur excep­tionnel. Ce n’est pas comme s’il avait soudai­ne­ment fait quelque chose d’in­croyable. Il a travaillé très régu­liè­re­ment et très dur. Et puis, de grandes choses se produisent parce qu’il a le tennis et le physique néces­saires. Il montre donc qu’il s’agit de faire confiance au processus, de croire, d’op­ti­miser et de concré­tiser », a souligné l’ac­tuel onzième joueur mondial, dans un entre­tien accordé au Guardian.