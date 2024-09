Souvent comparée à Serena Williams pour sa frappe de balle extrê­me­ment lourde, notam­ment en coup droit, une statis­tique est venue confirmer cette compa­raison flat­teuse lors de cette édition de l’US Open 2024.

En effet, selon les relevés du tournoi, la Biélorusse est tout simple­ment celle qui possède, hommes et femmes confondus, la vitesse moyenne la plus élevée en coup droit de tous les parti­ci­pants, devant Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Aryna Sabalenka à propos de sa vitesse moyenne en coup droit, plus élevée que les hommes : « J’ai vu mes statis­tiques en coup droit et je n’ar­rive pas à croire que c’est si rapide. Je me sens même mal à l’aise d’être en haut du clas­se­ment et de frapper plus fort que les gars.… pic.twitter.com/yyK7U8DdWO — Tennis Legend (@TennisLegende) September 2, 2024

Pour être précis, le coup droit de Sabalenka est en moyenne plus rapide de 1,6 km/h que celui d’Alcaraz, 3,2 km/h plus rapide que celui de Sinner et 6,4 km/h plus rapide que Novak Djokovic.

Une statis­tique vrai­ment impres­sion­nante et qui en dit long sur la domi­na­tion de la Biélorusse dans ce secteur.