Alors que le double mixte nouvelle formule de l’US Open commencera dans trois jours, et se tiendra sur deux jours (19 et 20 août), le numéro 1 mondial Jannik Sinner se retrouve sans partenaire.
Emma Navarro, qui devait former un duo avec l’Italien, a en effet pris la décision après un début de tournée américaine très compliquée (trois défaites en quatre matchs) de finalement s’aligner sur le WTA 500 de Monterrey la semaine prochaine.
Reste à savoir si Jannik Sinner, demi‐finaliste à Cincinnati, trouvera une nouvelle coéquipière dans les prochaines heures.
Publié le samedi 16 août 2025 à 12:37