US Open

Sinner lâché et confronté à un casse‐tête inattendu

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Alors que le double mixte nouvelle formule de l’US Open commen­cera dans trois jours, et se tiendra sur deux jours (19 et 20 août), le numéro 1 mondial Jannik Sinner se retrouve sans partenaire. 

Emma Navarro, qui devait former un duo avec l’Italien, a en effet pris la déci­sion après un début de tournée améri­caine très compli­quée (trois défaites en quatre matchs) de fina­le­ment s’ali­gner sur le WTA 500 de Monterrey la semaine prochaine. 

Reste à savoir si Jannik Sinner, demi‐finaliste à Cincinnati, trou­vera une nouvelle coéqui­pière dans les prochaines heures. 

Publié le samedi 16 août 2025 à 12:37

