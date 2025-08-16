Bien jouer ne suffit pas face à Carlos Alcaraz. C’est ce que l’on comprend à travers les propos d’Andrey Rublev, relayés par le média russe Championnat, après sa défaite contre l’Espagnol en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–3, 4–6, 7–5.
« C’était une bonne semaine, un bon tournoi, un bon niveau de jeu. Je pense avoir joué encore mieux aujourd’hui qu’à Wimbledon. Il faut donc continuer à progresser, essayer de terminer certains échanges au filet avec plus d’assurance, ou certaines balles courtes, etc. Car je m’en sors déjà beaucoup mieux, mais je manque encore des moments et je donne des occasions. On s’accorde un peu de réflexion au moment décisif, ce qui crée un léger doute. À ce niveau, ce sont ces détails qui jouent le rôle le plus important. »
Publié le samedi 16 août 2025 à 13:11