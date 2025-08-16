Bien jouer ne suffit pas face à Carlos Alcaraz. C’est ce que l’on comprend à travers les propos d’Andrey Rublev, relayés par le média russe Championnat, après sa défaite contre l’Espagnol en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–3, 4–6, 7–5.

« C’était une bonne semaine, un bon tournoi, un bon niveau de jeu. Je pense avoir joué encore mieux aujourd’hui qu’à Wimbledon. Il faut donc conti­nuer à progresser, essayer de terminer certains échanges au filet avec plus d’as­su­rance, ou certaines balles courtes, etc. Car je m’en sors déjà beau­coup mieux, mais je manque encore des moments et je donne des occa­sions. On s’ac­corde un peu de réflexion au moment décisif, ce qui crée un léger doute. À ce niveau, ce sont ces détails qui jouent le rôle le plus important. »