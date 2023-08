Opposée ce mardi, au premier tour de l’US Open, à l’Allemande Anna‐Lena Friedsam, Elina Svitolina, au cours d’un long entre­tien réalisé pour le New‐York Times sur l’im­pact de la guerre en Ukraine sur le tennis, a évoqué le cas de sa grand‐mère de 86 ans, restée au coeur du conflit, à Odessa. Un témoi­gnage poignant.

« J’aimerais pouvoir l’aider davan­tage mais pour l’ins­tant, la seule chose qu’elle demande, ce sont des photos et des vidéos de Skaï. Elle vit pour ces photos. Nous avons parlé de mes bons résul­tats à Wimbledon. L’une des choses les plus grati­fiantes, m’a‑t-elle dit, c’est que ma fonda­tion a fait en sorte que tous mes matchs soient diffusés gratui­te­ment en Ukraine ; l’un d’eux a égale­ment été projeté sur un grand écran exté­rieur à Kiev. J’étais très heureuse que les enfants ukrai­niens puissent regarder et s’inspirer. »