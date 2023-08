La riva­lité entre Alcaraz et Djokovic a créé l’af­fron­te­ment le plus palpi­tant du tennis actuel. Avec notam­ment des matchs gran­dioses à Wimbledon et à Cincinnati, de nombreux obser­va­teurs espèrent que le duo se retrou­vera à l’US Open. Mats Wilander s’est exprimé sur le duo pour Eurosport :

« Quand Djokovic joue contre Carlitos, il semble appré­cier le combat d’une manière diffé­rente que lorsqu’il affron­tait Roger ou Rafa. Il joue comme s’il n’y avait pas de pres­sion et qu’il n’était pas menacé par lui. Je pense qu’il y a un facteur de plaisir et c’est pour­quoi il s’est battu jusqu’au bout à Cincinnati. »