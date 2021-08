En confé­rence de presse à l’oc­ca­sion du media day, Alexander Zverev a livré une analyse aussi inté­res­sante que lucide sur « l’après » Big 3. Un nouveau top 4 se dégage dont il fait partie avec Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev. L’Allemand est conscient qu’ils ne domi­ne­ront jamais autant que les trois légendes. Mais il pense que leurs affron­te­ments et leurs riva­lités peuvent devenir des clas­siques du tennis.

« Nadal et Federer nous manquent tous. Nous aime­rions tous qu’ils jouent pour toujours. Mais à un moment donné, ils devront prendre leur retraite. Je pense que Medvedev, Tsitsipas, moi‐même, Rublev et Berrettini, avons déjà eu de grandes batailles, nous avons joué des matchs très diver­tis­sants. Je pense que beau­coup de fans de tennis attendent égale­ment avec impa­tience ces affron­te­ments. Je pense qu’à l’avenir ce ne sera pas diffé­rent. Je pense que dans les finales et les demi‐finales du Grand Chelem, ces affron­te­ments devien­dront plus fréquents. Je pense que ce sera aussi exci­tant de regarder ça. Mais ne vous attendez pas à ce que ce groupe de gars soit les prochains Djokovic, Federer et Nadal. Nous n’al­lons pas 20 tour­nois du Grand Chelem chacun dans les 15 prochaines années. Ce n’est pas comme ça que ça va se passer. Je pense que nous allons peut‐être les partager entre nous. Mais la domi­na­tion de ces gars‐là est quelque chose que vous voyez proba­ble­ment une fois dans une vie », a parfai­te­ment analysé le numéro 4 mondial.