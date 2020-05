View this post on Instagram

Remember this rally between @rogerfederer and @rafaelnadal ? . . . . . . Credit : JCeptable(Youtube) .▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ • • • Follow @fedal__tennis @fedal__tennis @fedal__tennis @fedal__tennis @fedal__tennis @fedal__tennis • • • • • • ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ @rafaelnadal @rogerfederer @fedal__tennis #sports #sport #motivation #tennis #tennisplayer #tenis #tennistime #tennisclub #Instatennis #babolat #rafaelnadal #rafanadal #vamosrafa #vamos #tennisshoes #rogerfederer #allezroger #fedal #tennisracket #fedaltennis #tennisgirl #tenis🎾 #wimbledon #rafafanfamily #federer #rolandgarros #australianopen #tennisathome #stayhome #fedal40