Oops, I dit it again… C’est son coup spé­cial, celui qu’on attend tou­jours de voir s’il va avoir le cran de le sor­tir à nou­veau. Eh bien oui, Nick Kyrgios nous a refait son « clas­sique » ser­vice à la cuillère… Et face à rien de moins que le numé­ro 3 mon­dial Dominic Thiem ! Et il a beau être au cou­rant du dan­ger tout en fan­tai­sie du bad boy aus­tra­lien, l’Autrichien s’est quand même lais­sé sur­prendre, com­plè­te­ment pris de court, devant une foule en délire. Ou com­ment trans­for­mer la plus clas­sique des mises en jeu en un coup de génie… Et c’est aus­si pour ça que le ten­nis aime Nick Kyrgios.

Flawless exe­cu­tion from Kyrgios



Caught Thiem com­ple­te­ly off guard pic.twitter.com/KM9XTCYrCC — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 12, 2021