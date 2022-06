On en sait un peu plus sur l’état de forme de Rafael Nadal après la vidéo (voir en fin d’ar­ticle) et les infor­ma­tions dévoi­lées par le quoti­dien des Baléares, Ultima Hora.

Alors qu’il donnera une confé­rence de presse ce vendredi 17 juin afin d’of­fi­cia­liser sa future pater­nité et d’an­noncer proba­ble­ment sa venue à Londres dans les prochains jours avec pour but de s’ali­gner à Wimbledon le 27 juin prochain, le cham­pion espa­gnol s’est entraîné pendant plusieurs heures ce mercredi sur le gazon majorquin.

Confronté au jeune sapr­ring partner espa­gnol Martin Landaluce, 17 ans, obligé d’al­terner avec Carlos Moya alors qu’il avait visi­ble­ment du mal à retourner les frappes de Nadal, Rafa s’est telle­ment donné physi­que­ment qu’il s’est laissé tomber sur le gazon pendant quelques minutes pour reprendre son souffle.

Toujours d’après le journal, le pied gauche du récent vain­queur de Roland‐Garros, sur lequel il a récem­ment subi des radio­fré­quences, a tenu bon. Une excel­lente nouvelle à seule­ment 11 jours du début du Grand Chelem londonien.