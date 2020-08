Alors qu’il a renoncé à la tournée américaine de Cincinnati et de l’US Open, Rafael Nadal poursuit sa préparation sur terre battue au sein de son académie à Manacor. L’Espagnol ne se ménage pas et met une très grosse intensité comme on peut le voir sur cette vidéo.

https://www.facebook.com/watch/?v=383111759343932&extid=u6CBpFlKEKBn8e7L