Début du confinement et de la suspension du circuit, Benoit Paire et Stan Wawrinka ont pris l’habitude de faire des « lives » sur Instagram où les deux amis parlent sans langue de bois. Dans la dernière en date, l’Avignonnais raconte pourquoi il avait pris en photo une des quatre balles de match de Marin Cilic lors du premier tour de Dubai qu’il avait remporté (2-6, 7-5, 7-6(1)). Dans ce live, le Tricolore explique que selon lui la trace montrée par l’arbitrage vidéo n’était pas la bonne. Si l’erreur lui avait profité, il a conscience que l’arbitrage vidéo s’était bien trompé ce jour-là. Après cette conversation, Benoit Paire a publié la fameuse photo sur son compte Twitter. Le Suisse se lâche aussi concernant le Hawk-Eye et raconte que lors du Masters 1000 d’Indian Wells 2017, les arbitres lui avaient confié qu’il ne fonctionnait pas très bien.

La fameuse séquence de Dubai…

La photo de la trace…