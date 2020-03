A l’occasion de la suspension du circuit liée au coronavirus, nous avons décidé de vous proposer chaque jour des pépites, des contenus que nous avons rédigé depuis la naissance de notre projet WeLoveTennis, né en septembre 2006 avec le n°1 de GrandChelem devenu WeLoveTennis Magazine en juin 2019. Cette série a débuté à J-75 de la reprise puisque l’on est sur l’édition de notre numéro 75. Ce jour, place au grand Goran Ivanisevic, la première idole que l’on a pu approcher.

Pour ce numéro 2 parue en Décembre 2006, nous avions décidé de parler du plaisir comment il arrive sur un court. On a donc pu avoir un bel entretien avec le Croate vainqueur de Wimbledon en 2001 et ceci dans le cadre de l’ancien Trophée Lagardère qui était organisé au Lagardère Paris Racing.

La question retenue

Est-ce qu’un joueur de tennis a vocation à être un showman ?

« Non, on ne devient pas showman, on naît showman. Tu as le talent pour ça ou tu ne l’as pas. Il y a des joueurs qui étaient capables de se mettre le public dans la poche, et d’autres de le perdre. McEnroe était très doué pour ça. Quand il se sentait en péril, il arrêtait le match 10 minutes, gueulait sur les arbitres, cassait la concentration. Connors aussi était incroyable. Il utilisait le public, pompait son énergie. Mais si tu sais pas le faire c’est pas la peine. »