Marco Trungelliti est un vrai rescapé. Qualifié pour le grand tableau de l’US Open, l’Argentin a dû sauver sept balles de matchs lors du dernier tour des quali­fi­ca­tions face à au local Aleksandar Kovacevic (410e), tombeur de la tête de série numéro une Benjamin Bonzi au tour précédent.

Sur l’une d’entre elles, le 198e mondial a sorti le grand jeu et l’une de ses plus belles roulades pour rester dans la partie et remporter ce point très mal engagé au filet et, surtout, avec beau­coup de courage. Le tennis, le vrai.