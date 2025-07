En confé­rence de presse, Alcaraz n’était pas abattu comme cela avait été le cas notam­ment après sa défaite à Paris aux Jeux Olympiques. Interrogé au sujet de la riva­lité qui est entrain de se construire entre lui et Jannik, il a fait un aveu.

« Je suis très heureux de partager cette riva­lité avec lui, car je pense que c’est béné­fique pour nous deux et pour le tennis. Notre niveau est très élevé lorsque nous nous affron­tons, et à vrai dire, je ne crois pas avoir jamais vu un tel niveau chez d’autres. Cette riva­lité va encore s’in­ten­si­fier, et nous la renfor­çons avec cette finale et d’autres que nous avons dispu­tées. Cela me motive à me donner à 100 % à l’en­traî­ne­ment chaque jour et me force à progresser encore »