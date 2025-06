Si sur le papier affronter Fabio Fognini au premier tour de Wimbledon ne repré­sen­tait pas un énorme danger pour Carlos Alcaraz, la réalité du terrain est bien différente.

Après avoir remporté la première manche, 7–5, en sauvant quand même cinq balles de break, le double tenant du titre a ensuite perdu la deuxième au jeu décisif, 7 points à 5.

Durant ce tie break, l’Espagnol s’est tourné vers sa box, visi­ble­ment agacé par son niveau de jeu : « Je ne peux ni servir ni retourner. C’est honteux. »

