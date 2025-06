Malmené et battu par le Français Benjamin Bonzi (64e mondial) au premier tour de Wimbledon, Daniil Medvedev a fait une remarque assez déplacée en plein match sur le niveau de jeu de son adver­saire. Et en confé­rence de presse, le Russe, demi‐finaliste lors des deux dernières éditions, a enfoncé le clou avec une analyse peu flat­teuse pour Bonzi.

Medvedev after his loss to Bonzi at Wimbledon, ‘I watched his match in Halle.. He couldn’t play two balls in the court.. I was surprised.. Today he barely missed’



“Are you worried about your results in the last 3 Slams ? You did not reach the 3rd round.”



