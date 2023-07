Si l’on pointe avec une certaine ironie et cynisme les résul­tats peu encou­ra­geants du tennis fran­çais, on oublie aussi d’in­sister sur certains poles privés qui font un travail effi­cace avec des résul­tats performants.

C’est le cas de l’Elite Center à Cannes fondé par l’an­cien joueur Jean‐René Lisnard.

C’est là‐bas que Daniil Medvedev s’est formé mais c’est aussi là‐bas que certains joueurs fran­çais sont parvenus à trouver leur équi­libre. On pense à Grenier, Muller, et aussi à Gracheva et Blinkova.

Quand on croise Jean‐René, il évite forcé­ment de tirer la couver­ture vers lui en expli­quant à juste titre que c’est un travail d’équipe et surtout qu’être dans la lumière n’est pas une fin, que chaque matin, il faut revenir sur le court et se remettre en question.

C’est surement cette recette qui a convaincu la prodige russe Mirra Andreeva qui avait bien sûr plusieurs possi­bi­lités pour commencer sa forma­tion de championne.

« Nous avions deux choix. J’ai joué un tournoi en Europe et nous avions deux choix, soit essayer l’Académie Rafa Nadal, soit aller à Cannes. Cannes était plus proche. Nous avons décidé d’es­sayer d’y aller. J’aimais bien cette ville, alors nous avons décidé d’es­sayer. Aujourd’hui, je peux dire que nous aimons ça, le processus et tout le reste. C’est pour­quoi nous y sommes maintenant. »