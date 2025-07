Si l’on met de côté son entrée en lice où il n’était pas tota­le­ment dans le coup face à un vire­vol­tant Fabio Fognini, force est de constater que l’Espagnol monte vrai­ment en puis­sance. Hier face à Norrie, il a sûre­ment jouer le meilleur match de son tournoi..en atten­dant sa demi‐finale face à Taylor Fritz.

« En vérité, je me sens vrai­ment bien. Chaque match est diffé­rent contre un joueur différent.C’est diffi­cile de comparer le niveau de l’année dernière, mais ce que je peux dire pour l’ins­tant, c’est que j’ai une très grande confiance, honnê­te­ment. Je me sens très bien. Aujourd’hui a été mon meilleur match jusqu’à présent dans ce tournoi. Je ne sais pas si c’était mon meilleur match sur gazon ou par rapport à l’année dernière, par exemple. Je suis très heureux et satis­fait de jouer un excellent tennis en ce moment »