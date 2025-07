A l’issue de sa victoire en 5 sets, l’Espagnol a clai­re­ment expliqué qu’il était contre l’idée de déployer le toit pour des raisons qui ne sont pas logiques.

« Je ne pense pas que le toit doive être fermé à cause du soleil ou de la chaleur, car nous jouons un tournoi en exté­rieur. Le toit est là au cas où nous ne pour­rions pas jouer autre­ment. Lutter contre la chaleur et ces tempé­ra­tures est une de nos prio­rités. Le match n’au­rait peut‐être pas pu se dérouler autre­ment à cause de la chaleur, mais nous devons gérer la situa­tion du mieux que nous pouvons. Il est clair que les suppor­ters londo­niens ne sont pas habi­tués à une telle chaleur. Rester assis dans les tribunes pendant cinq heures, immo­bile, sous un soleil de plomb, peut être très diffi­cile, mais nous jouons un tournoi en exté­rieur, donc je ne pense pas que le toit doive être fermé »