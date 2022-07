Le 3e tour abso­lu­ment bouillant entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas continue de faire jaser. Au micro de la BBC, l’Australien Pat Cash, vain­queur de Wimbledon en 1987, a dézingué le compor­te­ment de son compa­triote même s’il ne peut recon­naître que le spec­tacle était au rendez‐vous samedi soir.

« C’était le chaos absolu, il a même eu de la chance de passer le premier set. Il aurait dû être mis disqua­lifié dès le premier set. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Il a ramené le tennis au niveau le plus bas en matière de jeu, de tricherie, de mani­pu­la­tion, d’abus, de compor­te­ment agressif envers les arbitres et les juges de ligne. Est‐ce que c’est diver­tis­sant ? Oui, peut‐être. Tsitsipas s’est laissé entraîner, c’était diver­tis­sant et fasci­nant, mais pour moi, c’est allé trop loin main­te­nant », a alerté l’ex‐numéro 4 mondial.

Ce lundi, Kyrgios aura pour mission d’écarter Brandon Nakashima sur le Centre Court afin de retrouver les quarts de finale du Grand Chelem londo­nien. Un stade de la compé­ti­tion qu’il avait atteint pour sa première parti­ci­pa­tion au tournoi, en 2014.