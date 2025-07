Novak a affronté une seule fois l’Italien, c’était l’an dernier à Shanghaï. On sait que Flavio admire énor­mé­ment le Serbe, il a souvent expliqué que Novak l’avait énor­mé­ment inspiré depuis qu’il a décidé de devenir un joueur profes­sionnel. En confé­rence de presse, Nole a bien voulu évoquer son adver­saire du jour.

« C’est un joueur très talen­tueux. Il fait partie des jeunes joueurs qui émergent. Il fait partie de ces jeunes et nouveaux joueurs que nous verrons proba­ble­ment à l’avenir. Je dois dire que j’ai été agréa­ble­ment surpris par ses résul­tats sur gazon, car il ne me semble pas être un spécia­liste de l’herbe avec son jeu,. Il a battu Cilic et il a dominé d’autres grands serveurs et des vrais spécia­listes du gazon. Il a beau­coup de mérite. C’est un grand combat­tant. Nous nous enten­dons bien. Nous nous entraî­nons chaque fois que nous le pouvons. Nous nous sommes serrés dans les bras après le match. Nous nous sommes vus sur la terrasse. Que le meilleur gagne »