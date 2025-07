D’abord admi­ratif de la rési­lience dont a fait preuve le Serbe, Fabrice a aussi été impres­sionné par sa fin de match où Novak a marché sur l’eau.

« Sur la fin de match, Djokovic a juste passé un message à de Minaur en lui disant : tu veux que l’on joue un tennis de très haut niveau, on va y aller. C’est à ce moment là que le Serbe a donne le meilleur de lui même. Quand il est aussi concentré, il est capable de toucher des zones aussi grande qu’une pièce de 5 centimes d’euros. En face, Alex n’a pas pu répondre, et Nole a remporté 5 jeux de suite pour clore le match. Sur la fin du duel on a vrai­ment vu du grand nobak. A 38 ans, il est encore là, c’est prodi­gieux »