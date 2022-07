Quelques jours après avoir confié son admi­ra­tion pour Rafael Nadal et parlé de l’in­fluence de ce dernier sur les autres joueurs, Coco Gauff a de nouveau parlé du Majorquin en confé­rence de presse. L’Américaine de 18 ans explique à quel point l’homme aux 22 titres du Grand Chelem continue de l’im­pres­sionner malgré ses quelques années déjà passées sur le circuit.

« Il repré­sente beau­coup pour moi. Rafa est l’un des plus grands de ce sport, si ce n’est le plus grand. Je le vois dans la zone réservée aux joueurs, il est très gentil. Il m’in­ti­mide toujours parce qu’il est Rafa. Je me souviens qu’à Roland Garros, il m’a tapé sur l’épaule et m’a dit : ‘Bon travail’. Je lui ai répondu alors qu’il était déjà au bout du couloir, j’étais choquée. C’est l’un des meilleurs joueurs. Nous nous voyons toutes les semaines, mais il continue à impres­sionner. Comme avec Nole, Roger, Serena ou Venus », a raconté Coco, opposée à sa compa­triote Amanda Anisimova au 3e tour.