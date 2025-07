Interrogé sur le cas d’Alexander Zverev, qui a exprimé un certain mal‐être suite à son élimi­na­tion dès le premier tour de Wimbledon, Goran Ivanisevic, désor­mais coach de Stefanos Tsitsipas, a tenté d’ex­pli­quer cette forme de dépres­sion ressentie par plusieurs joueurs du circuit.

« Quand j’écoute les joueurs, ils sont tous sous anti­dé­pres­seurs, Zverev dit qu’il ne va pas bien. Je ne sais pas pour­quoi ils se mettent autant de pres­sion. C’est peut‐être à cause des attentes exté­rieures, de ce que la société attend d’eux – ils ne peuvent pas gérer ça. Zverev est bon, mais il est inca­pable de gagner un Grand Chelem. Il a eu sa chance en 2020, lors­qu’il servait pour le match contre Thiem (en finale de l’US Open, ndlr). D’abord, il a été bloqué par le Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic), main­te­nant il y a Sinner et Alcaraz, et il est encore loin du compte. Ça crée de la frus­tra­tion. Il est numéro 3, il s’en­traîne, mais il est encore loin derrière », a déclaré le lauréat de Wimbledon 2001 dans une inter­view accordée à nos confrères de Clay.