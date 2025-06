Déjà annoncé forfait pour Roland‐Garros, Nick Kyrgios renonce désor­mais à l’ob­jectif prin­cipal de sa saison ; Wimbledon. Celui qui avait fait fina­liste contre Novak Djokovic en 2022 ne s’est toujours pas remis de ses bles­sures. L’Australien a pris la parole sur ses réseaux sociaux, plus motivé que jamais :

🇦🇺 Nick Kyrgios with­draws from Wimbledon ❌ pic.twitter.com/trNX72sKX7 — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 3, 2025

« Je voulais juste donner à tout le monde une brève mise à jour – j’ai eu un petit revers dans mon réta­blis­se­ment et malheu­reu­se­ment je ne serai pas de retour pour la saison sur gazon cette année. Je sais à quel point vous étiez impa­tients de me voir sur le terrain et je suis sincè­re­ment désolé de vous déce­voir. Mais ce n’est qu’un acci­dent de parcours et je travaille déjà d’arrache‐pied pour revenir plus fort que jamais. Je vous remercie pour votre soutien continu, qui compte beau­coup pour moi. À bientôt ! »