Inscrit pour disputer Roland‐Garros en double avec Jordan Thompson, Nick Kyrgios s’était fina­le­ment retiré avant le début du tournoi.

En confé­rence de presse, son parte­naire a annoncé une bles­sure au genou de l’an­cien 13e joueur mondial.

« Nick voulait vrai­ment venir jouer ici, il me deman­dait chaque semaine :’ Es‐tu prêt pour le double de Roland Garros ?’ Mais il y a quelques jours, Nick m’a dit qu’il s’était blessé au genou et qu’il ne pour­rait malheu­reu­se­ment pas venir. Il était dévasté. Il m’a dit qu’il ne savait pas combien de bles­sures il pouvait encore supporter. Je compatis vrai­ment avec lui. Car malgré tout ce qu’il dit à la télé­vi­sion, je crois vrai­ment qu’il aime le tennis et qu’il aime entrer sur le court », a déclaré l’Australien, dans des propos relayés par Championat.

Reste à savoir s’il sera rétabli pour la saison sur gazon, et Wimbledon l’ob­jectif prin­cipal de sa saison. En 2022, il était fina­liste du Grand Chelem londo­nien, défait par Novak Djokovic.