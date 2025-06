On pouvait s’y attendre, Loïs Boisson va retourner sur terre battue avant la tournée améri­caine, qui la mènera jusqu’à l’US Open, où elle inté­grera direc­te­ment le tableau principal.

Éliminé au premier tour des quali­fi­ca­tions de Wimbledon, la révé­la­tion fran­çaise de Roland‐Garros a accepté une invi­ta­tion du WTA 250 d’Hambourg, qui aura lieu du 14 au 20 juillet.

Bonjour, Loïs ! 🤩 This year‘s French Open sensa­tion is coming to Hamburg – and we can’t wait for it 😍 Get your tickets now to see the Roland Garros semi‐finalist serve at Rothenbaum !#mscla­die­sham­bur­gopen #wtaham­burg #wta #tennis #boisson pic.twitter.com/VKmNsUeVYE