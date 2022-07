Nos confrères de l’Equipe ont eu la bonne idée d’in­ter­roger d’an­ciennes stars au sujet du person­nage Nick Kyrgios dans l’édi­tion de ce dimanche mais aussi d’ana­lyser son jeu tech­ni­que­ment. C’est Lionel Roux, ancien entrai­neur de l’Equipe de France, et Marc Gicquel qui ont été dési­gnés pour cette besogne.

Déjà très en mode « supporter » lors de ses commen­taires sur Be In Sport, Lionel Roux a déclaré sa flamme dans notre quoti­dien sportif préféré.

« Il est impré­vi­sible en perma­nence. Amorties, service‐volée, tweener, service à la cuillère…En face, c’est diffi­cile de préparer quelque chose. C’est un animal qui joue à l’ins­tinct, qui aime quand ça sent le sang, la poudre et la sueur. J’adore ! Cette odeur, il la retrouve sur un grand court contre un grand joueur. C’est un kif monstre parce que derrière, il produit du jeu. Il y a des coups gagnants, des coups atypiques et du show »