Ancien coach de Federer et actuel respon­sable du haut niveau du tennis fran­çais, Ivan Ljubicic a fait une confi­dence inté­res­sante à L’Equipe après la large victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon.

« Pour les Jeux Olympiques, c’est sûr qu’il aura la moti­va­tion, mais qu’est‐ce qui va se passer après ? Sans Federer, sans Nadal, le circuit est un peu diffé­rent pour lui, ce n’est pas la même moti­va­tion. Boris Becker me disait qu’il lui semblait que Novak avait prati­que­ment accepté la supé­rio­rité d’Alcaraz, ce qu’il n’avait jamais fait avec Rafa et Roger. On n’est plus très loin du chan­ge­ment de géné­ra­tion. C’est la vie… »