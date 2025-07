Proche de Jannik Sinner, Lorenzo Sonego a résumé en quelques phrases ce qu’il pensait de la perfor­mance de son ami, un avis qui doit être partagé par tous les joueurs italiens présents sur le tour.

« Il s’est imposé comme le meilleur joueur du monde, notam­ment sur le plan mental. Jannik a livré une excel­lente perfor­mance à tous les niveaux. Il a fait preuve de courage dans les moments les plus cruciaux du match, notam­ment sur ses deuxièmes services qui ont anéanti l’Espagnol. Son émotion était la nôtre aussi, la mienne en parti­cu­lier, et je pense celle de tous les fans qui n’avaient jamais vu un joueur italien triom­pher à Wimbledon. Ce sera une moti­va­tion supplé­men­taire pour toujours faire mieux, pour nous tous et pour l’en­semble du tennis italien. Le sang‐froid et le courage sont deux armes que seuls les grands comme lui possèdent. »