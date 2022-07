Dimanche sur le Centre Court de Wimbledon, Nick Kyrgios dispu­tera à 27 ans sa première finale de Grand Chelem, face à Novak Djokovic ou Cameron Norrie. Au micro de la BBC, John McEnroe, dont la person­na­lité ressemble à celle de l’Australien, a été dithy­ram­bique envers ce dernier.

« Nick est dans sa meilleure forme depuis six ou sept ans. Il est profes­sionnel, j’adore ça ! C’est l’une des personnes les plus intel­li­gentes, sur et en dehors du court. Il est telle­ment intel­li­gent sur le terrain qu’il n’a même pas besoin d’en­traî­neur ! », s’est exclamé l’Américain, impres­sionné par le « bad boy » du tennis moderne.