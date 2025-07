Quailfiée pour les 1⁄ 4 de finale sur le court central, la joueuse russe était heureuse surtout parce qu’elle avait pu jouer devant le couple Mirka‐Roger.

Mirra Andreeva on Roger Federer watching her match at Wimbledon :



“I saw Roger and Mirka. It means a lot to me that you came and watched. It’s been one of my dreams to see you in real life.” 🥹



