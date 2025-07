Nicolas Mahut a fait office de sparring‐partner pour Novak Djokovic avant son deuxième tour face à Daniel Evans. Le Français de 43 ans, qui a disputé son dernier match en double à Wimbledon, a raconté à L’Equipe les coulisses de cette séance de 30 minutes ce jeudi.

« C’est Dusan Vemic (le coach du Serbe) qui m’a demandé hier (mercredi). J’ai regardé le tirage, et j’ai compris (les joueurs cherchent des parte­naires d’en­traî­ne­ment en fonc­tion du style de leur prochain adver­saire, ndlr) Je me suis plus échauffé pour cette séance avec Novak que pour mon match de double. Et j’ai même perdu ma bouteille d’eau avant d’ar­river. En mode panique ! Ce que j’en ai pensé ? Novak, c’est précis… »