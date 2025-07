Solide vain­queur d’un épatant Flavio Cobolli, ce mercredi en quarts de finale de Wimbledon (6–7(6), 6–2, 7–5, 6–4, en 3h15 de jeu), Novak Djokovic s’est fait une belle frayeur lors du dernier jeu du match sur une mauvaise chute consé­cutif à une glis­sade (voir vidéo ci‐dessous).

Interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre, le septuple vain­queur du tournoi ne semblait pas plus perturbé que cela même s’il va évidem­ment réaliser un point complet avec son équipe médicale.

« Hopefully all will be well in two days.«



Novak Djokovic comments on his fall in the final game of the match#Wimbledon pic.twitter.com/J6KtaFwemD