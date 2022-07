L’arbitre Damien Dumusois a la diffi­cile tâche de gérer le choc du 3e tour entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas. Si ce dernier est resté calme tout le long de la première manche, l’Australien s’est déjà agacé.

La raison ? Une balle a été annoncée faute par un juge de ligne à 5–5 avan­tage pour Tsitsipas sur son service, alors que Kyrgios était en bonne posture pour faire le point et revenir à 40‑A. Le Grec a fina­le­ment tran­quille­ment conclu son jeu de service derrière.

Au chan­ge­ment de côté, Nick s’est plaint auprès de l’ar­bitre. « Il dit désolé et c’est ok ? Pourquoi tu ne vas pas cher­cher un autre arbitre ? Il a une ligne à juger, frère. A chaque fois, à chaque match, il y a des erreurs et on doit les accepter ? C’est dingue. »

Derrière, Tsitsipas a remporté cette première manche au tie‐break 7–6(2).