La sortie d’Alizé Cornet concer­nant l’épi­démie de Covid qu’il y aurait eu lors du dernier Roland‐Garros continue de faire couler beau­coup d’encre.

Alors que Tatiana Golovin, consul­tante pour BeIn Sports durant Wimbledon, en a rajouté une couche en ciblant notam­ment les joueuses tchèques, « les Tchèques ont toutes eu le Covid et personne n’en a parlé. Il y a eu beau­coup de cas, on n’en a pas parlé, on en parle parce qu’il y a eu le cas Berrettini, il y a eu des cas à Roland et personne n’en a parlé », la fédé­ra­tion de tennis de la République Tchèque n’a pas tardé à lui répondre.

« Sa décla­ra­tion est si absurde qu’on a du mal à croire que quel­qu’un ait pu tenir de tels propos et voulu dire ça. C’est complè­te­ment absurde », a déclaré à l’AFP le porte‐parole de la fédé­ra­tion Karel Tejkal.